H anka erleichtert sich im Bach

Hanka Rackwitz leidet unter Zwangsstörungen und Panikattacken, das wussten wir bereits. Jetzt lebt die TV- Maklerin ihre Angst vor Keimen und Bakterien voll aus und geht nicht aufs Dschungelklo.

Tag 2 im Camp: ZwangsneurotikerinHanka Rackwitz hat Probleme mit dem Dschungelklo. Foto: RTL

Im Dschungeltelefon sagt die Dresdnerin noch: "Komischerweise muss ich gar nicht. Zuhause muss ich ständig auf Klo und hier merke ich gar nichts. Ich sitze hier rum und muss nicht." Kaum zurück im Camp macht sich die TV- Maklerin dann aber doch ganz unschuldig auf den Weg: "I take a little walk." Kader Loth bittet sie noch: "Verlaufe dich bitte nicht." Während sich die anderen Dschungelcamper ausruhen, geht Hanka alleine zum Bach, legt ihre Trinkflasche ab und setzt sich an einer tiefen, verstecken Stelle mit ihrer Hose in den kühlen Bach.

Sie sucht nach Alternativen. Am Bach wird sie fündig. Foto: RTL

Sie setzt sich an einer tiefen, verstecken Stelle mit ihrer Hose in den kühlen Bach. Foto: RTL

Danach sieht sie sehr erleichtert aus und verlässt mit nasser Hose ihr persönliches Örtchen.

Zurück im Camp geht Hanka bald wieder auf Erkundungstour. Kader: "Was machst du denn da?" Hanka: "Ich erforsche." Im Dschungeltelefon macht Kader ihrem Ärger über Hanka Luft: "Hier stinkt es so dermaßen nach Urin."

Kader Loth ist empört. Sie findet, es stinkt nach Urin. Foto: RTL

Nicht vorenthalten wollen wir dies: Nicht wahrgenommen hat Jens Büchner den Urin- Odeur. Er erfrischt sich stehend von oben bis unten in der "Hanka- Wanne".

Jens Büchner erfrischt sich stehend von oben bis unten in der Hanka-Wanne. Foto: Die Verwendung des Materials der Mediengruppe RTL ist nur zur re

Exzess- Geständnisse der Nacht

Am Lagerfeuer kommen Jens und Florian auf die schwärzesten Zeiten ihres Lebens zu sprechen.

Am Lagerfeuer sprechen Jens Büchner (r.) und Florian Wess über die schwärzesten Zeiten ihres Lebens. Foto: RTL

Florian: "Ich hatte eine richtig schlimme Zeit. Ich war ein richtiges Dreckschwein. Meine Eltern haben sich getrennt 1996. Meine Eltern hatten mit sich zu tun und wir konnten machen was wir wollten. Da hab' ich angefangen, da was getrunken, da mal ein Joint geraucht, dann habe ich angefangen täglich Speed zu ziehen. Synthetische Drogen. Jeden Tag. Hab' mir morgens beim Aufstehen schon ne‘ Nase gelegt. Ich war so eine Art Junkie. Ich habe meiner Mutter mit Lügen das Geld aus der Tasche gezogen. Ich war 20 oder 21, wollte einfach nur Party machen und drauf sein. Dann habe ich Stimmen gehört, Wahnvorstellungen. Die Stimme hat gesagt, Florian, verschenke alles. Und da habe ich alles verschenkt, was ich hatte. Mutter, habe ich gesagt, die holen mich ab. Da hat sie mich dann in so eine Suchtkrankenklinik gebracht. Das hat zwei Jahre gedauert, bis ich ganz gesund war."

Wess erzählt, dass er Drogen genommen hat und unter Wahnvorstelldungen litt. Foto: RTL

Auch Jens, hat eine bewegte Vergangenheit: "Nach meiner ersten Scheidung war ich fix und fertig. Dann habe ich mich hingesetzt, habe mir eine Flasche Sauren Apfel, diesen Schnaps, mit Herztabletten und so zusammen genommen. Eine ehemalige Mitarbeiterin hat mich dann liegen sehen. Dann haben sie den Arzt geholt und mich auf die Intensivstation geschafft. Da liege ich dann so im Bett und merke, wie mein Herz stehen bleibt. Der Arzt sagte nachher, dass elf Sekunden mein Herz nicht geschlagen hat. Und das war das Schlimmste, was ich meiner Mutter angetan habe. Sie wurde angerufen und die haben gesagt, ihr Sohn hat sich gerade versucht das Leben zu nehmen." Da versagt Jens die Stimme. "Das kann ich nie, nie gutmachen", so Jens am Ende mit tränenerstickter Stimme.

Jens Büchner war nach seiner ersten Scheidung fix und fertig, gestand er Florian Wess. Foto: RTL

Die Dschungelprüfung bestreiten dieses Mal "Honey" und Wess und müssen dafür in einen Wassertank mit Fischabfällen, Körten, Babykrokodilen und Wasserspinnen tauchen.

Alexander "Honey" Keen und Florian Wess (r.) Foto: RTL

Alexander "Honey" Keen Foto: RTL

"Honey" ist übrigens in diesem Jahr das liebste Hass- Objekt der Dschungelfans - das ist bekanntlich derjenige, der in der ersten Woche immer in die grauslichsten Dschungelprüfungen geschickt wird. Und auch auf Twitter wird über keinen mehr abglästert.