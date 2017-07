Herzogin Kates Geister- Knie amüsiert das Netz

Zu einer Veranstaltung des Victoria- and- Albert- Museums in London erschien Herzogin Kate kürzlich noch mit längeren Haaren in einem schicken Tweetkleid und schwarzen Pumps.

"Caspar, bis du es?" Foto: www.PPS.at

Dabei entstanden Fotos, die jetzt für lustige Witze im Internet sorgen. Ein User entdeckte am rechten Knie nämlich das Antlitz von Caspar, dem kleinen Gespenst.

Und wir geben zu, uns amüsiert das auch ...

Wer genau schaut, kann auf Kates Knie ein Gesicht erkennen. Foto: www.PPS.at

