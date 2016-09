Herzogin Kate: Schick im grünen 2300- Euro- Kleid

In einem grünen 2300- Euro- Kleid von Dolce & Gabbana brachte die Herzogin von Cambridge am Dienstag Kinderaugen bei einem Food- Festival in Kelowna zum Strahlen.

Prinz William und Herzogin Kate umringt von kleinen Köchen, die für das Prinzenpaar gekocht haben. Foto: AP

Herzogin Kate im grünen Kleid von Dolce & Gabbana Foto: Viennareport

Am Montagabend erschien bei einem Empfang zur Aussöhnung mit den Ureinwohnern in British Columbia in einem roten Kleid von Thornton Bregazzi, auf dessen Preisschild, bevor es von ihrer Stylistin Natasha Archer entfernt wurde, 1000 Pfund (rund 1150 Euro) stand.

Herzogin Kate in einem roten Kleid Thornton Bregazzi Foto: Viennareport

Brosche aus Familienbesitz

Schon bei ihrer Ankunft in Kanada zeigte sich Kate stilsicher luxuriös. Sie entstieg dem Flugzeug in einem blauen Kleid von Edeldesignerin Jenny Packham, dessen Preis unbekannt ist. Im Arm trug die Herzogin Töchterchen Charlotte, deren florales blauweißes Kleidchen sowie Haarschleife und Schuhe, komplett auf das Outfit der Mama abgestimmt war.

Herzogin Kate mit Prinz George und Prinzessin Charlotte Foto: AP

Herzogin Kate mit Prinzessin Charlotte Foto: AP

Die silberne Ahornblatt- Brosche, die Kate in Kanada immer wieder an ihre Outfits heftet, stammt übrigens aus Familienbesitz. Die Brosche war einst ein Geschenk von König George VI an Queen Mum.

Die Ahornblatt-Brosche gehörte einst Queen Mum Foto: AP

Für den meisten Gesprächsstoff jedoch sorgte die Ehefrau von William in einem weiß- roten Kleid aus feinster Lochspitze von Alexander McQueen, das umgerechnet 4.620 Euro gekostet haben soll. Dazu kombinierte Kate eine Wildlederumhängetasche von Miu Miu und auffällige rote Pumps.

Herzogin Kate im rot-weißen Kleid Foto: 2016 Getty Images

Der Queen- Schwiegerenkelin steht im Jahr ein Kleiderbudget von mehr als 35.000 Pfund (rund 40.000 Euro) zur Verfügung. Die Rechnungen bezahlt aber nicht Gatte William, sondern Schwiegervater Charles.