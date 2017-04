Herzogin Kate: "Es ist einsam als Mutter"

Prinz Williams schöne Ehefrau Kate gibt nicht oft etwas über ihre Gefühle preis. Jetzt hat es die Herzogin von Cambridge aber doch getan. Beim Besuch einer Schule in London plauderte sie mit anderen Müttern über die Herausforderung, Kinder zu haben.

Prinz George mit seiner Mama Kate am Flugplatz Foto: AFP

Kate mit Prinzessin Charlotte Foto: AP

"Es ist manchmal einsam"

Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (1) sind für die 35- Jährige ihr ein und alles und sie hat als Mitglied der Königsfamilie natürlich Hilfe durch eine Nanny - trotzdem empfinde auch sie es oft als schwierig, Mutter zu sein. "Es ist manchmal einsam und man fühlt sich ziemlich isoliert, aber so viele andere Mütter machen genau das Gleiche durch, was ihr gerade erlebt. Aber es geht darum mutig genug zu sein, so wie ihr, um darüber zu reden", sagte sie.

Kate und William mit Prinz George und Baby Charlotte Foto: AP

Es habe auch bei ihr gedauert, sich an die Mutterrolle zu gewöhnen. Die Geburt ihres ersten Kindes sei auch für sie ein "lebensverändernder Moment" gewesen.

Royales Trio kämpft für Menschen mit mentalen Problemen

Gemeinsam mit ihrem Gatten Prinz William und ihrem Schwager Prinz Harry promotet Kate schon seit ein paar Tagen ihre "Heads Together"- Kampagne. Dadurch sollen Menschen ermutigt werden, über ihre mentalen Probleme zu sprechen. Das royale Powertrio erhofft sich so, ein ehrlicheres und offeneres Miteinander bewirken zu können.