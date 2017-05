Hervortretende Rippen sind der neueste Promi- Trend

Das "Ribcage Bragging", also das Angeben mit dem spitz hervortretenden Brustkorb, hat bei den Promi- Ladys schon viele begeisterte Anhängerinnen gefunden. Allen voran Bella Hadid, die eindrücklich beweist, dass sie bereits so dünn ist, dass ihr in jeder erdenklichen Pose die Rippen hervortreten. Ob seitlich liegend, auf der Strandliege ausgestreckt oder in der Bambi- Pose im Sand hockend: Irgendwie hat man bei der 20- Jährigen stets das Gefühl, sie brauche dringend einen Happen zu essen. Ihre Fans scheint das aber nicht zu stören. Denn für das Foto im roten Bikini, das im Urlaub in Mexiko entstanden ist, ernete die Model- Beauty unglaubliche 721.400 Likes.

Und nicht nur Hadid prahlt derzeit mit ihrer schlanken Silhouette, die man nun nicht mehr an der Lücke zwischen den Beinen oder den hervortretenden Beckenknochen zu messen scheint, sondern an der Intensität, in der sich jede einzelne Rippe am Brustkorb abzeichnet, sowie der Tiefe der Kuhle, die nach dem Rippenbogen abfällt. Auch für Nicole Scherzinger scheint im Urlaub nur eines wichtig zu sein: Wie gut ihr Brustkorb auf dem nächsten Bikini- Pic zu sehen sein wird.

Ähnlich ging es wohl auch Kourtney Kardashian, als dieses Foto beim Geburtstagstrip in den sonnigen Süden entstand. Denn während die Schwester von Reality- Queen Kim so aussieht, als würde sie sich in der Sonne von den Strapazen der vergangenen Partynacht erholen. In Wahrheit nützte die 38- Jährige nur die Möglichkeit, ihren dünnen Oberkörper samt hervorstechendem Brustkorb zu zeigen.

Aber auch Sängerin Rita Ora und die Schauspielerin Kate Beckinsale prahlen auf Instagram mit ihrem "Ribcage". Und Model Emily Ratajkowski muss sich nicht mal hinlegen, um ihren Rippenbogen zu zeigen. Die schöne Britin ist nämlich so schlank, dass man die Umrisse ihrer Knochen sogar im Stehen sieht.