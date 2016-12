Helnwein: "Norbert Hofer hätte nichts geändert"

"Die Retrospektive hier 2013 war extrem erfolgreich und sehr emotional. Deshalb habe ich mir gedacht, ich will ein paar ganz wichtige Bilder hier als Geschenk an Wien in der Albertina in guter Hand wissen", erzählte uns er, der freilich auch in der Ferne alle Entwicklungen, inklusive des Bundespräsidentschafts- Wahlkrimis, genau mitverfolgt.

"Es ist ein internationales Phänomen. Die Wähler in der westlichen Welt fühlen sich alleine gelassen, es gibt eine große Verunsicherung", sagt Helnwein. Den Künstler stört die "künstliche" Aufregung ...

"Hofer wäre auch nicht das Ende der Welt gewesen"

"Wenn Hofer gewonnen hätte, wäre es auch nicht das Ende der Welt gewesen! Es wird auch jetzt geschrieben, Trump wäre der Untergang. Es wird alles verzerrt und übertrieben dargestellt. Es ist ja auch nicht so, dass alle, die nach rechts gehen, Nazis sind. Nein, das ist einfach nicht wahr und ich glaube nicht, dass Hofer einen großen Unterschied gemacht hätte ..."

Norman Schenz, Kronen Zeitung