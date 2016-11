Helge statt Hofer, VdB und Trump?

Wenige Stunden nach dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA meldete sich der deutsche Unterhaltungskünstler Helge Schneider via Facebook bei seinen Fans und erklärte: "Ich stelle mich zur Wahl des Präsidenten für den gesamten Kontinent, plus Amerika und England."

Foto: APA/AFP/JIM WATSON

Der Komiker weiß auch schon ganz genau, wie er sein Amt anlegen wird. "Man muss sehr beruhigend und beschönigend vorgehen, aber ich kann es", verspricht er.

Sein Plan: "Ich fange mit 'turnen für jederfrau/mann!' an! also keine Angst vor Robert Trump, ich werde kommen!" Den Fans des Komikers jedenfalls gefällt die Idee. Fast 190.000 Menschen haben den Beitrag bereits geliked. Rund 60.000 haben ihn geteilt. In Österreich wird am 4. Dezember der neue Präsident gewählt und dieser wird Norbert Hofer oder Alexander Van der Bellen heißen.