Helene Fischer wegen "Stiftekleid" verspottet

5,7 Millionen Zuschauer verfolgten an den Fernsehbildschirmen die Premiere von Fischers Liedern "Fliegen", "Viva La Vida" und "Wenn du lachst". Über die Twitter- Einträge zu dem Kleid, das sie dabei getragen hat, dürften Helene Fischer aber alles andere als zum Lachen bringen.

Helene Fischer im exzentrischen Kleid. Foto: Viennareport

Helene Fischer muss für ihre Kleiderwahl viel Spott ertragen. Foto: Viennareport

Helene Fischers Kleid ist schwarz, kurz und sehr knapp. Foto: Viennareport

"Explodiertes Stiftemäppchen"

Schwarz, kurz und an der linken Seite ausgeschnitten war es. Dazu mit einer Art von Leuchtstäben geziert, die ein wenig an durcheinander liegende Strohhalme oder an ein Mikadospiel erinnerten.

Im Internet wunderten sich ihre Fans über das ungewöhnliche Kleidungsstück. Eine Twitter- Userin verglich das Kleid mit einem "explodierten Stiftemäppchen", ein anderer Kommentator meinte in der Dekoration eine Scherentasche zu erkennen, wie sie Friseure verwenden. Ein weiterer bedauerte, dass Fischer sich kein ganzes Kleid leisten konnte.

Aufregung um Nicht- Kuss

Doch nicht nur das Kleid von Fischer sorgte für Aufregung, sondern auch eine möglicherweise harmlose Geste des Schlagerstars gegenüber Moderator Florian Silbereisen. Der wollte seiner Lebensgefährtin einen Kuss geben, doch Fischer drehte sich schnell weg.

Das neue Album von Helene Fischer erscheint am 12. Mai und trägt den schlichten Titel "Helene Fischer". Darauf werden insgesamt 24 neue Songs zu finden sein. Es ist das erste Mal seit vier Jahren, dass die Schlagerkönigin neue Songs veröffentlicht. Ihr letztes Album "Farbenspiel" verkaufte sich unglaubliche 2,5 Millionen Mal. Im Herbst geht die Sängerin dann auf große Tournee.