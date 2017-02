Helene Fischer: Keine Liebe auf den ersten Blick!

"Ich sehe heute hier nur wunderschöne Frauen im Raum, aber verzeihen Sie mir, wenn ich sage, dass ich sehr stolz bin, dass die Allerschönste mit mir heute Abend hier ist", rührte Florian Silbereisen mit seiner Liebeserklärung seine Freundin Helene Fischer letztes Jahr beim "Bambi" zu Tränen. Das muss doch Liebe auf den ersten Blick gewesen sein, denken sich die meisten bei diesen Worten wohl. Doch weit gefehlt!

Helene Fischer Foto: EPA/Matthias Balk

2005 lernten sich Fischer und Silbereisen nämlich beim "Hochzeitsfest der Volksmusik" kennen - Liebe lag damals aber noch nicht in der Luft. Daran erinnerte sich die 32- Jährige, die seit 2008 in festen Händen ist, schon 2013 beim "Herbstfest der Träume" zurück. Sie haben ihren Kollegen zwar "wahnsinnig nett" gefunden, aber nicht mehr. "Du warst auch jetzt nicht so die Perle, muss ich sagen", erklärte Fischer damals live im TV, woraufhin Silbereisen konterte: "Du warst damals auch noch nicht so heiß wie heute."

Helene Fischer Foto: APA/EPA/CHRISTIAN CHARISIUS

Wie daraus doch noch die große Liebe wurde? Das enthüllte Silbereisen jetzt in der NDR- Talkshow "Tietjen & Hirschhausen". "Wir waren befreundet von Anfang an. Und das hat sich dann so langsam entwickelt. Bei unserer gemeinsamen zweiten Tour dachte ich: 'So schlecht ist die gar nicht, da muss ich mal dranbleiben'. Und es hat sich gelohnt, definitiv."