Helen Mirren: "Ich sterbe als Sexsymbol!"

Gegenüber dem "AARP"- Magazin sagte Mirren, die neben weiblichen Ikonen wie Kate Winslet, Julianne Moore und Uma Thurman im Pirelli- Kalendar für 2017 zu sehen ist : "Wahrscheinlich nehme ich diesen Ruf mit in mein Grab."

Auch wenn sie bereits sieben Jahrzehnte hinter sich gebracht habe, fühle sie sich heute in ihrem Leben wohler als noch in ihrer Jugend, wie die Schauspielerin erklärte: "Die Idee, früh zu sterben, wenn du 25 bist, ist irgendwie cool. Ein bisschen romantisch, so wie James Dean. Aber dann realisierst du, dass das Leben zu viel Spaß bringt, um es zu tun. Es ist faszinierend, wundervoll und emotional. Also musst du einen Weg finden, um psychisch und physisch fit zu bleiben."

Helen Mirren Foto: Viennareport

Helen Mirren Foto: AP

1997 heiratete Helen ihren Langzeit- Partner Taylor Hackfor. An Kinder habe sie aber dennoch nie gedacht, so Mirren weiter: "Es ist sehr schwer, seine Wahl auseinanderzunehmen. Ich habe es so gewählt, keine Frage. Es ist eindeutig, dass ich meine Arbeit immer meinen Beziehungen gegenüber bevorzugt habe, bis ich Taylor traf. Es war ziemlich spät, als ich ihn kennenlernte, ich war bereits 38. Am Ende heirateten wir, weil wir merkten, dass wir lebenslang miteinander zusammen bleiben würden. Geheiratet haben wir aber mehr aus rechtlichen Gründen. Ich habe immer gesagt, dass ich nichts gegen Hochzeiten habe, sie einfach nur nicht mein Geschmack wären. Wie Steckrüben."

Helen Mirren Foto: APA/AFP/VALERIE MACON