Heißes Nacktbaden mit Milo, Maria und Claudia

Für die "Alles"- Schönheiten Maria Hering, Milo Moiré und Claudia Obert wird an Tag sechs endlich ein Traum wahr: ein richtiges Luxusbadezimmer mit Badewanne! Und so lassen sich die drei Bewohnerinnen nacheinander ins heiße Wasser gleiten.

Maria Hering Foto: Sat.1

Die Society- Lady erobert die schaumige Wanne wie Gott sie schuf, natürlich stilecht mit einer Flasche Champagner. Auch Nacktkünstlerin Milo bleibt sich selbstverständlich treu und macht keinen unnötigen Stoff nass.

Milo Moiré Foto: Sat.1

Milo Moiré Foto: Sat.1

An ihrer Seite: die "phrasende Reporterin" Claudia mit Bürstenmikrofon, die Milo zu ihrer Kunst interviewt. Die hat am Ende aber nur einen Wunsch: "Kannst du mir mit deinem Mikro den Rücken schrubben?" So wird aus der investigativen Talkshow schnell eine Daily- Soap ...

Claudia Obert Foto: Sat.1