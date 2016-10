Heinz- Christian Strache vergisst seinen Ehering

Seit Freitag sind Heinz- Christian Strache und Philippa Beck Mann und Frau. Dienstagfrüh musste der Politiker wieder seiner Arbeit nachgehen: eine Pressekonferenz. Die Hochzeit sollte dabei freilich nicht behandelt werden, wurde aber doch zum Thema. Denn den Ehering, den alle sehen wollten, hatte Strache nicht am Finger.

Strache erklärte, er müsse sich erst wieder ans Tragen eines Rings gewöhnen und habe den Ehering am Nachtkästchen liegen gelassen. An seinem Glück ändere dies freilich nichts. Er habe mit Philippa eine wunderbare Frau geheiratet, so Strache. Der Obmann der Freiheitlichen betonte zudem, dass es sich keinesfalls um eine Geheimhochzeit gehandelt habe. Man habe einfach privat feiern wollen: "Ich lade auch zu Weihnachten keine Kameras ein."