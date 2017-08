"Heimspiel": Gabalier begeisterte 30.000 Fans

Rund 30.000 Fans haben am Freitagabend das "Heimspiel" von Schlagerstar Andreas Gabalier in Schladming verfolgt. Ebenso viele werden es am Samstagabend bei der zweiten Auflage des Events im Planai- Stadion sein - laut Polizei gab es übrigens keine nennenswerten Zwischenfälle, auch das Verkehrskonzept habe gut funktioniert. Die "Steirerkrone" war für Sie vor Ort!