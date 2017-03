Heike Makatsch hatte früher Angst vorm Älterwerden

Makatsch erklärt einer "Bang News"- Meldung zufolge: "Damals habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie es wohl ist, wenn ich mit 30 eine der Ältesten in der Disco bin. Doch das Bedürfnis in die Disco zu gehen, wurde mit den Jahren immer kleiner."

Heike Makatsch Foto: DennisSalewski/face to face

Heute zieht die ehemalige Viva- Moderatorin drei Kinder groß und kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. Die "Baustellen", die ihr früher Probleme bereiteten, konnte sie im Laufe der Jahre erfolgreich hinter sich lassen, wie sie weiter verrät: "Mit dem Alter verschieben sich die Prioritäten. Mir sind mittlerweile andere Dinge wichtig als früher."

Heike Makatsch Foto: Michael Timm/face to face

In den späten 90ern und frühen 00ern war die Darstellerin mit dem "James Bond"- Darsteller Daniel Craig liiert. Danach folgte eine Beziehung mit dem Tomte- Frontmann Max Schröder. Heute ist Makatsch in einer glücklichen Beziehung mit ihrem Schauspielkollegen Trystan Pütter. Probleme mit dem Älterwerden hat sie auf keinen Fall mehr, denn sie beteuert, dass sie sich in ihrer Haut nie wohler fühlte. Makatsch erzählt: "Ich würde sagen, dass ich mich gerade sehr gut fühle, es ist alles sehr rund."