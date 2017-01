Heidi Klum zeigt ihr gebrochenes Herz

Im sexy Hosenanzug, mit deutlich dunklerem Haaransatz und schönen Hollywoodlocken besuchte Heidi Klum am Wochenende eine Glamour- Party in Los Angeles. Wieder einmal fehlte, wie schon in den letzten Wochen, ihr um 13 Jahre jüngerer Gefährte Vito Schnabel.

An ihn denken mussten trotzdem viele: Um den Hals trug die 43- jährige Beauty eine deutlich sichtbare, durch den tiefen Dekolletéausschnitt betonte Kette mit einem gebrochenen Herzen als Anhänger. Hat das Paar sich getrennt?

Das gebrochene Herz ist die eine Hälfte eines Vito-und Heidi-Schriftzuges Foto: AFP

Im Gegenteil! Offenbar sind sie sich näher denn je. Wer ganz genau hinschaute, konnte erkennen, dass das Herz Teil eines Ganzen ist. Ein Liebespfand, von dem Schnabel wohl die andere Hälfte besitzt. Eingraviert in Klums Hälfte sind nämlich die Buchstaben "Vi" und "He" zu erkennen. "Vito und Heidi". Wie romantisch!

Heidi Klum bei der "Harper's Bazaar 150 Most Fashionable Women"-Party Foto: AFP

Klum steckt derzeit voll in den Dreharbeiten zur nächsten "Germanys next Topmodel"- Staffel. Offenbar gibt es dabei einen Gastauftritt von Designer Wolfgang Joop. Auf Instagram postete Klum einen Schnappschuss vom Set, auf dem sie mit Joop, Michal Michalsky und Thomas Hayo in einem Bett liegt und sich alle die Decke bis an die Nase ziehen. Daneben schrieb das Model: "Good night".