Heidi Klum posiert splitterfasernackt für Fotobuch

"Ich habe kein Problem mit Nacktheit", hat Heidi Klum schon vor Kurzem erklärt - und davon kann man sich jetzt in ihrem Fotobuch, das in Zusammenarbeit mit Freund und Starfotograf Rankin entstanden ist, überzeugen. Denn auf den gebundenen Seiten des Werks wird man die 44- Jährige vorrangig splitterfasernackt sehen. Einen ersten Vorgeschmack darauf gab die Model- Mama am Freitag auf Instagram.