Heidi Klum: "Mein Körper gehört nur mir selbst!"

Gegenüber dem "Shape"- Magazin erklärte das deutsche Topmodel: "Ich bin jetzt 43. Mein Bauch hat sich vier Mal rein und raus [...] gewandt. Ich habe vier Kinder gestillt. Man muss es einfach begrüßen, damit klarkommen und einfach mitmachen."

Heidi Klum macht im Bikini immer noch eine gute Figur. Foto: instagram.com/heidiklum

Nach so vielen Jahren in der Modeindustrie weiß Heidi nämlich: "Ich liebe meine Figur, weil es meine ist. Am Ende des Tages geht es nicht darum, was jeder andere über meinen Körper denkt, sondern wie ich mich selbst fühle. Ich arbeite daran und er gehört mir!" Damit setzte die mehrfache Mutter auf jeden Fall ein kraftvolles Statement in der oft auf Oberflächlichkeiten bedachten Fashion- Welt.

Außerdem verriet Klum, dass ihr Work- out- Programm gar nicht so streng sei, wie die meisten wahrscheinlich vermuten würden. "Ich versuche, so aktiv wie möglich zu sein. Ich habe keine Zeit, um jeden Tag zu trainieren. Mutter von vier Kindern zu sein, ist Work- out genug!" Deshalb würde sie versuchen, ihr Sportprogramm mit ihren Familienpflichten zu verbinden und gemeinsam mit ihren Kindern so viel wie möglich draußen in der Natur zu machen, so das Model weiter: "Wir machen gerne Fahrrad- Touren, gehen mit unseren Hunden wandern oder hüpfen Trampolin." Das sei schließlich die beste Methode, um fit und gesund zu bleiben: "Dinge zu machen, die sich nicht wie Arbeit anfühlen."

