Heidi Klum: "Mehr Brüste, weniger BH"

Die 43- Jährige, die derzeit wieder einen Trupp großer, schlanker Modelanwärterinnen aus Deutschland und Österreich durch ihre Sendung "Germany's Next Topmodel " scheucht, hat verraten, dass der Fokus ihrer Kollektion für die Marke Bendon auf Brüsten liege.

"Ich sage allen, mein Motto lautet, mehr Brüste, weniger BH", erklärte Klum gegenüber der Zeitung "The Daily Telegraph" ihre Kollektion, bei der Brustwarzen durchaus durch den Spitzenstoff leuchten dürfen, wie Werbeaufnahmen mit dem Model zeigen.

Nicht nur beruflich läuft es ausgesprochen rund bei Heidi Klum. Auch privat ist der Beauty das Glück hold. Am Mittwoch wurde sie wieder einmal an der Seite ihres Lovers Vito Schnabel (30) gesehen. Strahlend besuchte sie mit ihm im New Yorker Cipriani eine After- Party der AmFar- Gala.

Heidi Klum und Vito Schnabel besuchen die AmFar-After-Party in New York. Foto: Viennareport