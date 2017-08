Heidi Klum lässt beim Duschen die Hüllen fallen

"Ich liebe meinen neuen Bikini", schreibt Heidi Klum am Sonntag auf Instagram und postet zur Freude vieler Fans ein Boomerang- Video, in dem man sie oben ohne unter einer Stranddusche stehen sieht. Ganz schön freizügig, aber die 44- Jährige weiß einfach, wie man am besten Werbung für die eigene Bademoden- Kollektion macht.

Doch gerade das kommt nicht bei allen ihren Fans so gut an. Denn während die einen schwärmen, wie "sexy", "heiß" oder "wundervoll" das Model sei, stößt Klum mit diesem Clip auch auf einigen Gegenwind. Denn auch Kommentare wie "Peinlich", "Heidi, du hast es echt nicht nötig, nun noch fast nackt zu posieren" oder "Und warum ziehst du ihn dann aus?" finden sich neben dem Video.

Und Heidi? Die lässt die Kritik an sich abperlen wie das erfrischende Wasser aus der Dusche. Viel lieber genießt die "Germany's next Topmodel"- Mama nämlich ihren Familienurlaub mit ihren vier Kindern auf Saint Barth.