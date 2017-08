Heidi Klum im sexy Nacktkleid bei den VMAs

Hui, ganz schön heiß! Mit ihren 44 Jahren weiß Heidi Klum immer noch, wie sie der jüngeren Konkurrenz ordentlich die Show stehlen kann. Zu dem VMAs am Sonntagabend erschien die deutsche Model- Beauty nämlich in einem Kleid, das mehr preisgab als verbarg.

Heidi Klum Foto: 2017 Invision

Heidi Klum Foto: 2017 Getty Images

Viele goldene Glitzerornamente rankten sich da über Heidis Topbody, nur die nötigsten Stellen blieben verdeckt, beim Rest schimmerte die gebräunte Haut der 44- Jährigen durch. Unterwäsche? Fehlanzeige! Ein Hingucker war neben dem fehlenden Höschen freilich auch das extrapralle Dekolleté der Model- Beauty.

Heidi Klum mit Kollegin Mel B. Foto: 2017 Getty Images

Ebenfalls recht durchsichtig am roten Teppich der VMAs unterwegs war Paris Jackson. Auf Unterwäsche wollte sie im Gegensatz zu Demi Lovato jedoch nicht verzichten. Ebenfalls ein Hingucker auf dem red Carpet: Rapperin Nicki Minaj, die im doch recht eigenwilligen, schweinderlrosa Latex- Ensemble erschien.

Paris Jackson Foto: 2017 Invision

Demi Lovato Foto: 2017 Invision

Nicki Minaj Foto: 2017 Getty Images

Kendrick Lamar und Ed Sheeran ausgezeichnet

Zu den Abräumern des Abends zählte unter anderem Rapper Kendrick Lamar. Er gewann mit seinem Hit "Humble" in der Hauptkategorie "Video des Jahres", berichtet die APA. Als Künstler des Jahres ausgezeichnet wurde der britische Singer- Songwriter Ed Sheeran für das Lied "Shape of you". Bester neuer Künstler wurde der R&B- Sänger Khalid. Pink bekam den Michael- Jackson- Vanguard- Award für ihre inzwischen bereits 15 Jahre dauernde Karriere.

Ed Sheeran Foto: 2017 Invision

Die Verleihung der sonst eher popbunten MTV Video Music Awards war in diesem Jahr von politischen Botschaften geprägt. Moderatorin Katy Perry kritisierte gleich zu Beginn mit mehreren Gags US- Präsident Donald Trump und fragte ins Publikum, wie die Leute ihn "verarbeiten".

Katy Perry Foto: 2017 Invision

"Wir müssen standhalten"

Es gäbe Null Toleranz für Hass und Diskriminierung, sagte Paris Jackson auf der Bühne, bevor sie die Auszeichnung für das beste Pop- Video an die US- Band Fith Harmony überreichte. "Wir müssen standhalten", so Jackson.

Der erst in diesem Jahr neu eingeführte Preis für "Bester Kampf gegen das System", der Musikvideos auszeichnen soll, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen, sollte von Susan Bro überreicht werden. Ihre Tochter Heather Heyer war bei den gewalttätigen Auseinandersetzungen bei einer Rassisten- Demonstration in der US- Stadt Charlottesville ums Leben gekommen.

Miley Cyrus ungewohnt züchtig bei den VMAs Foto: 2017 Invision

Musiker Jack Antonoff posierte auf dem rotem Teppich mit einem Transgender- Militärmitarbeiter und sagte, es wäre "absolut wahnsinnig" diese nicht zu unterstützen, nachdem US- Präsident Donald Trump entschieden hatte, dass sich Transgender nicht mehr für den Militärdienst bewerben dürfen. Die Entscheidung sei widerlich, sagte Antonoff vor Beginn der Verleihung.