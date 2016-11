Heidi Klum: "Ich habe kein Problem mit Nacktheit"

Heidi Klum hat kein Problem mit Nacktheit. "In meiner Kindheit bin ich mit meinen Eltern zu Nacktstränden gegangen, also bin ich Nudistin", sagt die 43- Jährige dem US- Magazin "OceanDrive". Wenn sie an den Strand gehe, dann an sehr abgelegene Orte, wo wenig Leute sind, dann gehe sie gern oben ohne, so das Model. "Ich habe kein Problem mit Nacktheit. Ich bin sehr frei."