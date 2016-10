Heidi Klum hüpft neun Mal im Bikini rum

Knappe Bikinis, glasklares Wasser und eine gut gelaunte Heidi Klum. Doch wer jetzt denkt, das Model mache erneut Urlaub mit seinem Liebsten Vito Schnabel, der irrt.

Am Wochenende stand die 43- Jährige nämlich für ein Shooting ihrer eigenen Bademodenkollektion vor der Linse. Und weil Klum weiß, dass sexy Werbung die beste Werbung ist, teilte sie auf Instagram mit ihren Fans eine Reihe heißer Kurzclips.

Und eins wird dabei deutlich: Das Topmodel ist immer noch super in Form. Bei diesen scharfen Kurven ist es somit kein Wunder, dass erst kürzlich in einer Studie vom Sicherheitssoftware- Hersteller McAfee Heidi Klum als "gefährlichster Promi im Internet" ermittelt wurde und Suchanfragen zur "Germany's next Topmodel"- Moderatorin nicht selten auf virenverseuchten Webseiten enden.

Instagram-

06.10.2016, 06:00 dal, krone.at

Auf Heidi KlumsAccount sind die Fans derweil auf der sicheren Seite. Und deshalb machen diese Clips beim Anschauen fast so viel Spaß wie Heidi Klum und ihre Crew laut eigener Aussage beim Drehen hatten.