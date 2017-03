Heidi Klum: High- Heel- Training mit Tochter Leni

"Heute ist .... Nimm- deine- Tochter- mit- zur- Arbeit- Tag", schreibt Heidi Klum voller Stolz zu einem Video, das sie auf ihrer Instagram- Seite veröffentlicht hat.

Darauf zu sehen ist, wie sie ihrer ältesten Tochter Leni dabei hilft, in relativ hohen High Heels zu gehen. Die 43- Jährige hat ihren Nachwuchs aus der kurzen Beziehung mit Flavio Briatore offenbar zu den Dreharbeiten für die Show "America's Got Talent" mitgenommen, wo Klum in der Jury sitzt. Leni Klum, die mit fast 13 Jahren ihrer Model- Mama bereits bis zur Schulter reicht, hat ihr Talent jedenfalls offensichtlich geerbt ...