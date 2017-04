Heidi Klum feiert ihr 25- jähriges Dienstjubiläum

1992 war es, als sich ein deutsches Frauenmagazin und eine US- Modelagentur mit Promis wie Thomas Gottschalk zusammentaten, um bei einem Wettbewerb ein neues Ausnahmemodel zu finden.

Heidi Klum 1998 als Bikinimodel in der "Sports Illustrated" Foto: Everett Collection / picturedesk.com

Heidi Klum auf Besuch bei Thomas Gottschalk in der TV-Show "Wetten, dass ..?" Foto: Achim Scheidemann / dpa / picturedesk.com

Eine 19- jährige, dunkelblonde Schülerin mit einem unglaublich fröhlichen Lachen und schönen Kurven ließ dabei 25.000 Konkurrentinnen hinter sich und wurde zur "Schönsten der Schönen" gekürt. Mit einem 300.000- Dollar- Vertrag mit einer New Yorker Modelagentur in der Tasche ließ sie ihr geplantes Modedesign- Studium sausen und brach von Bergisch- Gladbach in die USA auf.

Coverstar der "Sports Illustrated"

Dort gelang nicht gleich der Durchbruch, aber doch wenig später. Und zwar 1998 als Covermodel der "Sports Illustrated Swimsuit Issue". 55 Millionen Leser waren begeistert und Klum über Nacht ein internationaler Star. Da konnte Karl Lagerfeld noch so ätzen: "Die kennen wir nicht, die war nie in Paris", Klum wurde zu einer der bekanntesten Deutschen aller Zeiten. Als Berufsengel der Kultmarke Victoria's Secret sorgte sie sogar 13 Jahre lang mit spektakulären Auftritten in Dessous und mächtigen Flügeln für Schlagzeilen.

Heidi Klum am Cover der "Sports Illustrated Swimsuit Issue". Foto: EPA / picturedesk.com

Heidi Klum auf den Victoria's-Secret-Laufsteg Foto: Walker/face to face

Als sie die himmlischen Agenden an den Nagel hing, hatte sich die geschäftstüchtige Schönheit längst auch als TV- Star und gewifte Unternehmerin etabliert. Als gestrenge Modelschleiferin in der deutschen Castingshow "Germany's Next Topmodel" scheucht sie seit mehr als einem Jahrzehnt hoffnungsfrohe junge Frauen über den Bildschirm und lässt jegliche Kritik an sich abperlen. Im US- TV sitzt sie in der "America's Got Talent"- Jury und sucht in der Sendung "Project Runway" nach jungen Designtalenten. Scheinbar nebenbei vermarktet sie Schmuck, Kleidung und Parfums. Ihre eigene Bikini- und Dessouslinie bewirbt sie freilich mit dem eigenen Körper.

Heidi Klum bei Dreharbeiten für ihre Sendung "Germany's Nxt Topmodel". Foto: face to face

Heidi Klum in einem BH- und Höschenset aus ihrer "Intimates"-Kollektion Foto: Viennareport

Auch als Werbetestimonial für bekannte Marken wie McDonald's war und ist Klum ein beliebtes Zugpferd. Ihre jährlichen Einkünfte wurden vom "Forbes"- Magazin einmal auf rund 20 Millionen US- Dollar im Jahr geschätzt.

Schillerndes Privatleben

Privat sorgte Klum, die ihre Brüste Hans und Franz nennt, über die Jahre für nicht minder viele schillernde Schlagzeilen. Ihre erste Ehe mit dem australischen Starfriseur Ric Pipino ging 2003 nach sechs Jahren in die Brüche. 2004 brachte sie nach einer Kurzzeitliaison mit dem Formel- 1-Manager Flavio Briatore ihre erste Tochter Leni zur Welt. Im selben Jahr lernte sie Schmusesänger Seal kennen, mit dem sie drei weitere Kinder bekam. Von ihm trennte sie sich 2012. Danach verliebte sie sich in ihren Bodyguard Martin Kristen. Auch Anthony Kiedis blieb irgendwo auf der Strecke. Mittlerweile heißt der Mann an ihrer Seite Vito Schnabel, er ist 13 Jahre jünger und Sohn des renommierten US- Malers Julian Schnabel.

Heidi Klum ist um 13 Jahre älter als ihr Freund Vito Schnabel. Foto: AFP

Heidi Klum und Seal waren von 2005 bis 2014 verheiratet. Foto: PAUL BUCK/EPA/picturedesk.com