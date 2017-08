Heidi Klum: Das denken ihre Kids über Nacktbilder

Heidi Klum hat die Kinder Leni (12), Henry (11), Johan (9) und Lou (7). Doch was halten die davon, dass sie ihre Mama immer wieder mal fast hüllenlos in den sozialen Medien bewundern dürfen? Laut Heidi haben ihre Kids kein Problem damit, sind angeblich schon an die sexy Schnappschüsse ihrer Mama gewohnt.

"Sie wissen, dass ich lange Zeit in der Unterwäsche- Industrie gearbeitet habe. Sie haben mich zu Hause oben ohne baden sehen. Natürlich nicht, wenn ihre Freunde zu Besuch kommen. Aber ja, sie sagen also nicht: 'Oh mein Gott! Was postest du da?!'"

Die Modelschönheit offenbart gegenüber "Extra" zudem, dass sie sich keinen allzu großen Druck wegen ihrer Fitness macht: "Wann immer ich Sport machen kann, mache ich es, und wenn nicht, dann nicht. Ich mache mich deshalb nicht verrückt ... Ich gehe dann ins Dachgeschoss, wo ich ein kleines Laufband habe. Man bracht keinen Trainer, man kann die Dinge wirklich selbst machen." Klum enthüllt laut "Bang Showbiz" weiter, dass sie sich auch gerne Fast Food und Süßigkeiten gönnt: "Ich esse, was ich will, aber nicht immer. Ich esse nicht ständig Burger und Pizza und Schokolade, aber ich esse es!"