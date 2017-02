Hawn genießt Wien- Aufenthalt in vollen Zügen

So veröffentlichte die 71- Jährige ein Tag vor dem Opernball ein Foto von sich und einem Berg an süßen Köstlichkeiten, denen sie scheinbar im wahrsten Sinne des Wortes erlegen ist. "Death by chocolate?", posten die User begeistert oder einfach "Welcome to Vienna!".

Schon tags zuvor zeigte sie sich begeistert von einer anderen, typisch Wienerischen Spezialität: dem Wiener Schnitzel. Ihren Post schloss sie ab mit dem Hashtag "ILoveVienna" - 15.000 Fans gefällt's!

Richard Lugner hatte Anfang des Monats verkündet, dass Goldie Hawn ihn dieses Jahr auf den Ball der Bälle begleiten werde. Die als Aranka Jean Hawn in Washington D.C. geborene Filmschauspielerin zählte vor allem zwischen den 1970er und 1990er Jahren zu den erfolgreichsten Hollywoodstars. Sie ist die Mutter von Oliver und Kate Hudson, ihr Lebensgefährte ist seit 1983 Kurt Russell.