Hat sich Cathy etwa ihre Brüste vergrößern lassen?

Lange Zeit zeigte sich Cathy Lugner auf Facebook, Instagram und Co. für ihre Verhältnisse doch sehr bedeckt. Bis jetzt. Denn schon nach ihrem Fast- nackt- Comeback sorgt die Ex- Ehefrau von Richard Lugner nun für sexy Nachschub für ihre Fans. Auf Facebook teilte sie jetzt nämlich ein heißes Bild, auf dem sie im goldenen Glitzerbikini in einer Ruine posiert. Entstanden ist das scharfe Foto im Zuge eines Shootings, wie das Ex- Playmate stolz selbst ausplaudert.

Kein Wunder, dass ihre Fans da vor Freude aus dem Häuschen sind. Aber noch eins fällt schnell ins Auge: Denn Cathys ohnehin schon pralles Dekolleté wirkt auf dem Bild noch größer. War da nach der Scheidung von "Mörtel" etwa ein Beauty- Doc am Werk, fragen sich viele. "WOW - mal ehrlich, sind deine 'Babys' gewachsen?", schreibt ein Fan auf Facebook. Und ein anderer fragt erstaunt: "Hatte die schon immer so 'ne Riesenhupen?"

Cathy Lugner in sexy Pose Foto: facebook.com/cathylugner

Die augenscheinlich neue Körbchengröße kommt bei Cathys Anhängern aber durchaus gut an. "Liebe Cathy! Du bist eine wunderschöne Frau und du siehst atemberaubend aus!" heißt es auf Facebook genauso wie "HAMMER SCHARF schaust aus!" oder "Es hat mir echt die Sprache verschlagen. Ich sag nur bellissima!"

