Hat Leonardo DiCaprio etwa schon wieder eine Neue?

Es ist wohl wenig überraschend, wenn man in der Presse von einem schönen, blonden Model liest, das viel jünger ist als Leonardo DiCaprio und an dessen Seite gesehen wurde. Doch dieses Mal ist es für viele wirklich ein wahrer Schock. Immerhin hat es bis vor Kurzem so ausgesehen, als sei es etwas Ernstes zwischen dem Darsteller und seiner 24- jährigen Model- Freundin Nina Agdal. Aber jetzt sorgt der Hollywood- Frauenheld mit einer neuen Liebelei für Schlagzeilen.