"Hasty Pudding"- Preis für Ryan Reynolds

"Deadpool"- Star Ryan Reynolds (40) hat nun eine "Hasty Pudding"- Trophäe in seiner Preissammlung. Der kanadische Schauspieler nahm die ungewöhnliche Auszeichnung in Form eines Puddingtopfes am Freitagabend (Ortszeit) auf dem Campus der Harvard- Universität entgegen. Die Theatergruppe der ehrwürdigen Uni kürte Reynolds damit zum "Mann des Jahres".