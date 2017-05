Hasselhoffs Tochter nach Alko- Fahrt festgenommen

Laut Polizeibericht war Hayley Hasselhoff in ihrem weissen Mercedes morgens um vier Uhr auf dem Highway 101 unterwegs gewesen. Im San Fernando Valley fuhr sie dann auf eine Autobahnausfahrt zu, blieb aber dann mitten auf der Fahrbahn der Ausfahrt und in einer Kurve einfach stehen. Ein Zeuge rief laut "Enterpress News" den 911- Notruf.

Die Cops entdeckten die 24- Jährige schlafend auf dem Fahrersitz, mit ihrem Fuß noch auf der Bremse. Laut Bericht bei "TMZ" waren die Beamten in der Lage, Hayley zu wecken und sie dazu zu bringen, das Fenster runterzukurbeln. Den Cops sei eine starke Alkoholfahne entgegen geschlagen. Als die jüngere Tochter des "Hoff" dann auch durch einen Alkoholtest fiel, wurde sie verhaftet und zur Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Danach musste sie mit auf die Wache in die Ausnüchterungszelle.

Hasselhoff arbeitet als Model und hatte als Schauspielerin eine Gastrolle im Film "Sharknado: The 4th Awakens."