Harry: Verlobung mit Meghan noch dieses Jahr?

Bald feiern Harry und Meghan Markle ihr einjähriges Beziehungsjubiläum. Und anllässlich des Jahrestages könnte es sein, dass der Briten- Prinz eine ganz besondere Überraschung für seine Liebste bereit hält. Wie Nahestehende des Paares jetzt dem US- Magazin verraten haben, soll der nämlich schon an seinem Antrag feilen.

Meghan Markle Foto: Viennareport

"Sie werden noch vor dem Ende des Sommers verlobt sein", ist sich ein Insider sicher. "Sie haben offen über ihre Zukunft geredet. Sie können sich ein Leben zusammen vorstellen." Und wie es aussieht, könnte die hübsche Brünette auch bald nach England zu ihrem Liebsten ziehen. "Meghan weiß, dass ein Umzug nach London unvermeidbar ist. Es ist nicht so, als ob Harry sie entwurzelt."

Prinz Harry Foto: Viennareport

Ein weiterer Vertrauter enthüllte laut "Bang Showbiz", dass sich die Schauspielerin sowieso schon heimisch im Zuhause des Royals in Notthingham eingerichtet habe: "Harry weiß sehr wenig über Innendesign und das ist etwas, worin Meghan besonders gut ist. Er hat jetzt ein wenig mehr Pflanzen, schöne Kerzen - und seine Küche ist außerdem gut ausgestattet." Am meisten würde es das Pärchen genießen, Zeit miteinander zu verbringen und einfach schön essen zu gehen, draußen unterwegs zu sein und neue Orte zu entdecken. "Sie versuchen nicht, sich zu verstecken. Sie haben darüber geredet, vielleicht gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten. Sie sind so verliebt. Ich kann nicht genug betonen, wie glücklich sie sind."

Meghan Markle Foto: Walker/face to face