"Harry Potter" will Bond- Bösewicht werden

Daniel Radcliffe ist zwar Brite, kann sich aber nicht vorstellen, Daniel Craig als Geheimagent 007 zu beerben. Auch nicht, wenn die James- Bond- Produzenten auf ihn zukämen und ihm die Rolle anböten.

Daniel Radcliffe Foto: (c) AP

Gegenüber der dpa erklärte der Ex- Kinderstar: "Das wird garantiert niemals passieren. Ehrlich gesagt war ich nie ein riesiger Bond- Fan, aber ich finde es großartig, wie Daniel Craig ihn spielt. Ich glaube, ich wäre als Bond eher ungeeignet. Ein James- Bond- Bösewicht, das wäre klasse! Aber als Held in diesen Filmen sehe ich mich eher nicht." Es wäre jedenfalls eine witzige Idee für die Potter- Fans. Denn Radcliffe würde wieder auf seinen Erzrivalen Voldemort treffen. Der Geheimdienstchef M in den Bond- Filmen wird von Ralph Fiennes gespielt, der in den Potter- Filmen den dunklen Lord spielte.

Daniel Radcliffe und Ralph Fiennes in "Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2" Foto: (c) AP

Davor würde Radcliffe aber lieber einmal ein Tier sein "In meinem Lieblingsbuch "Der Meister und Margarita" [Anm.: Roman des russischen Schriftstellers Michail Bulgakow] gibt es eine große, schwarze Katze, die Wodka trinkt und mit einer Pistole schießt. Die würde ich liebend gern spielen oder ihr wenigstens meine Stimme leihen. Das wäre so eine Rolle", verriet er.

Fans mit dem Buch "Harry Potter and the Cursed Child" Foto: AFP or licensors

Freilich ist auch die Verfilmung des Harry- Potter- Theaterstücks "Harry Potter und das verwunsche Kind", das derzeit in London läuft und als Buch erschienen ist, ein Thema. In die Rolle des erwachsenen Potter will der Star offenbar nicht schlüpfen, kann es aber nicht ganz ausschließen. Er sagte: "Nein. Ich glaube, das würde ich nicht machen. Ich will die Tür nicht für immer zuschlagen. Es wäre auch dumm, das ein für alle Mal auszuschließen. Andererseits kann ich mir nicht vorstellen, was passieren müsste, damit ich die Rolle noch mal spiele. Ich werde die Filme nie vergessen und möchte auch nicht undankbar wirken. Doch es würde sich einfach komisch anfühlen, die Figur nach so langer Zeit noch mal zu spielen."