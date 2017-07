Harper Beckham: Elsa- Party im Buckingham- Palast

Harper Beckham lebt das Leben, von dem viele kleinen Mädchen vermutlich träumen: Sie ist immer tiptop gekleidet, wird von der ganzen Familie verwöhnt und jetzt hat das jüngste Kind von Ex- Fußballstar David und Ex- Spice- Girl Victoria Beckham auch noch die ultimative Geburtstagsparty gefeiert.

Gemeinsam mit ihren besten Freundinnen verbrachte sie ihren großen Tag mit einer echten Prinzessin im Buckingham- Palast. Prinzessin Eugenie empfing die jungen Damen im Rahmen einer Tee- Gesellschaft in den Räumlichkeiten der Londoner Residenz der Queen.

David Beckham gratulierte seiner Tochter via Instagram mit einem gemeinsamen Foto vorm Buckingham Palast und den liebevollen Worten: "So ein tolles Mädchen, das so viel Freunde und Glück in unser Leben bringt."