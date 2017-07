Happy Birthday: Prinz George feiert 4. Geburtstag

Gefeiert werde im privaten Kreis mit der Familie, teilte der Kensington- Palast auf Anfrage der Deutschen- Presse- Agentur mit. Ob die Queen auch dabei sein wird, war nicht bekannt.

William und Kate mit ihren Kindern George und Charlotte Foto: AFP

Foto: AP

Foto: AP

"George hat einen gesunden Appetit, er wird wahrscheinlich seinen ganzen Kuchen alleine essen", verriet Vater Prinz William bereits am Freitag bei einem Besuch in der Hamburger Elbphilharmonie. Die vierköpfige Familie mit Herzogin Kate (35) und Prinzessin Charlotte (2) beendete am Freitag einen fünftägige Besuch in Polen und Deutschland mit einem Abstecher in die Hansestadt.

Foto: AFP

Video: Prinz William und Kate begeistern Deutschland

