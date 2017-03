Hansi Hinterseer verspricht eine Irrsinnsgaudi

Für die ORF/HR/MDR- Koproduktion "Ein Streifzug mit Hansi Hinterseer - Im Tannheimer Tal" (Austrahlung ist am 11. November in ORF 2) mit Gästen aus Schlager, Volksmusik und volkstümlicher Musik drehte er in den verschneiten Allgäuer Alpen.

Auf den Skiern ist Hansi Hinterseer immer noch flott unterwegs. Foto: ORF

Hansi Hinterseer bei den Dreharbeiten zu seiner ORF-Show Foto: ORF

"Bei den Dreharbeiten stand der Spaß absolut im Vordergrund", erzählt die Kitz- Ikone im "Krone"- Gespräch. Eine Irrsinnsgaudi werde sie auch, die Show, für die er eine neue Facette zeigt, in eine witzige Rolle als "Franzi" schlüpft und dafür die Brettln anschnallt: "Skifahren ist eine wunderbare Sache. Manchen fällt's leichter, anderen schwerer, mit den Brettln unterwegs zu sein. Und der 'Franzi', hat sich halt ein bisserl sehr schwer getan ..."

Hansi Hinterseer Foto: ORF

Adabei Norman Schenz, Kronen Zeitung