Hansi & Co.: Schlagerstars ganz verliebt in Wien

Wolfgang Ambros prägte den Spruch, dass es derjenige "geschafft" hat, der in der Stadthalle aufgetreten ist. Für die Kitz- Ikone nachvollziehbar? "Ja, ja. Das ist bei mir schon wieder 21 Jahre her. Ich habe hier schon früher Sportveranstaltungen gehabt. Wir haben Fußball gespielt im Stadthallen- Turnier, aber nachher als Sänger oben stehen auf der Bühne ist echt wieder etwas ganz was anderes, aber umso schöner."

Die Jungen Zillertaler: Markus Unterladstätter, Daniel Prantl, Michael Ringler Foto: Starpix/ Alexander TUMA

Im Backstage- Bereich trafen wir die völlig euphrische Vanessa Mai. Sie gluckste: "Es war eine ganz, ganz süße Erfahrung, weil das Publikum wahnsinnig dankbar und sympathisch und lieb ist. Das habe ich auch so noch nie erlebt!"

Hinter den Kulissen: Vanessa Mai plauderte mit Semino Rossi. Foto: Starpix/ Alexander TUMA

Gut möglich, dass sie bald wieder kommt: 2017 gibt es wieder eine "Schlagernacht des Jahres". Am 26. November haben sich dann Beatrice Egli, Matthias Reim und keine geringere als Andrea Berg angesagt.

Show-Profis: die Amigos (Bernd Ulrich und Karl-Heinz Ulrich) in Wien Foto: Starpix/ Alexander TUMA