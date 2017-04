Haneke zum 7. Mal im Rennen um Goldene Palme

Michael Haneke setzt zum Sprung auf die dritte Goldene Palme an: Der österreichische Regisseur wurde mit seinem neuen Film "Happy End" in den Wettbewerb der 70. Filmfestspiele von Cannes vom 17. bis 28. Mai geladen, wie das Festival am Donnerstag bekannt gab. Zuletzt holte der 75- Jährige mit "Das weiße Band" 2009 und "Amour" 2012 den Hauptpreis des wichtigsten Filmfestivals der Welt.