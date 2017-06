Hana Nitsche: "Nach GNTM kurz vor der Magersucht!"

Hana Nitsches Modelkarriere begann vor zehn Jahren mit Heidi Klums Castingshow "Germany's Next Topmodel". Mittlerweile lebt die 31- Jährige, die zwei Jahre lang die Freundin von Musik- Mogul Russell Simmons war, in den USA. In einem Interview hat sie jetzt darüber gesprochen, dass sie knapp an einer Magersucht vorbeischrammt sei.