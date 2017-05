Halle Berry demonstriert halb nackt für Freiheit

"I'll tell you what freedom is to me. No fear", schreibt Halle Berry zu dem superscharfen Foto, das sie am Mittwoch auf Instagram hochlud. Die Zeile stammt von Jazz- Legende Nina Simone und heißt übersetzt: "Ich werde dir sagen, was Freiheit für mich heißt: keine Angst zu haben."

Das sexy Foto, auf dem die 50- jährige Schauspielerin in fast nicht sichtbarer Wäsche hinter einer Glaswand posiert, soll also auch aufrütteln. Zwar steht das Sexappeal dabei im Vordergrund, doch mit der Zeile gibt Berry auch Anlass zum Nachdenken. Die Hollywood- Beauty zeigt auf, für welche Rechte sie einsteht - nämlich für die auf Freiheit, für Frauen und Schwarze.

Halle Berry Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Die afroamerikanische Musikerin Nina Simone sprach in ihren Liedern den Stolz, aber auch die Unterdrückung der Schwarzen in den Staaten an. Und sie setzte sich auch aktiv für deren Rechte ein, trat unter anderem bei Protestmärschen auf, auf denen Menschenrechtler Martin Luther sprach.