Halle Berry (50): So nackt empfängt sie Besucher!

Oscarpreisträgerin Halle Berry empfängt Besucher offenbar gerne in einem Hauch von Nichts. Zu einem Foto, das sie in einem durchsichtigen Kaftan zeigt, erklärte sie jedenfalls zum Entzücken ihrer zahlreichen Follower auf Instagram: "So sehe ich aus, wenn jemand anruft, dass er gleich mit Snacks vorbei kommt."