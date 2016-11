Hailey Baldwin: Heiße Pool- Spielchen mit Freundin

Zwei Bikini- Babes, die ihre Traumkurven verführerisch aneinanderschmiegen und Küsschen austauschen. Was wie der Traum vieler Männer klingt, postete Hailey Baldwin jetzt auf Instagram. Mit ihrer Freundin Marianne Fonseca gönnte sich die Bieber- Ex dieser Tage nämlich heiße Pool- Spielchen und heizt damit die Gerüchte um eine Affäre mit der besten Freundin an.

Zu dem sexy Schnappschuss schreibt Hailey, deren Mutter Brasilianerin ist, zudem: "Meu bebê", also "mein Baby". Und auch Model- Freundin Marianne kommentierte ein ähnliches Bild mit den Worten: "With my bb" - "Mit meinem Baby" - und setzte süße Kuss- Emojis hintendran.

Ob die beiden Mädels tatsächlich mehr als nur eine richtig gute Freundschaft verbindet, wird wohl erst mal deren kleines Geheimnis bleiben. Vielleicht wollte Hailey aber einfach nur ihrem Ex Justin Bieber, mit dem sie Anfang dieses Jahres für kurze Zeit liiert war, zeigen, was er verpasst. Ihren Fans hat sie mit diesem heißen Schnappschuss aber auf jeden Fall eine Freude gemacht ...