Haider und Glanz: Das neue Traumpaar?

"Mr. Kristallzauber" Glanz spielt die Figur des Steuertricksers Thomas, und Haider verkörpert dessen Freund Ilja, einen Langzeit- Junggesellen, der sehr gerne flirtet und Witze erzählt. "Da dies meine erste Rolle in einem Musical ist, habe ich mir gerne Tipps in Sachen Schauspielerei von Alfons, der ja schon genügend Musicalerfahrung hat, geholt", verriet Glanz im "Krone"- Talk mit Kollegin Recka Hammann.

Premiere ist am 14. Juli im Wiener MuseumsQuartier. Als Vorgeschmack kann man Gregor und Alfons schon am Dienstagabend in "heute leben" (ORF 2 / 17.30 Uhr) im Duett singen hören.

Adabei Lisa Bachmann, Kronen Zeitung