Haben Miley Cyrus und Liam Hemsworth geheiratet?

Sänger Billy Ray Cyrus teilte auf Instagram und Twitter ein Bild von seiner Kamera, auf welcher Tochter Miley Cyrus lächelnd und glückselig in einem weißen Kleid zu sehen ist. Unter das Bild schrieb er: "Ich bin so glücklich, dass du glücklich bist @mileycyus"

Miley schon unter der Haube?

Das Posting von Mileys Vater sorgte bei US- Medien für großes Aufsehen. Auch Fans drehten durch und fragten sich, ob Miley bereits unter der Haube sei. Jemand fragte in den Kommentaren: "Was? OMG haben sie und Liam geheiratet? Wenn ja, dann GLÜCKWÜNSCHE an @mileycyrus und @liamhemsworth." Ein anderer Fan sagte, alle sollten sich erst einmal beruhigen, denn es könnte auch nur ein unschuldiger Schnappschuss eines Fotoshootings sein und ihr Vater sei - ganz einfach - ein stolzer Vater.

Miley Cyrus und Liam Hemsworth und verlobt Foto: Hollywood Picture Press/face to

Kein Mucks von Miley und Liam

Bisher haben sich weder Miley noch Liam zu den Gerüchten geäußert. Auffällig ist allerdings, dass sie seit über einer Woche nichts auf Instagram geteilt hat, obwohl sie sonst sehr regelmäßig, wenn nicht sogar fast täglich, Bilder hochlädt. Auch Liam Hemsworth hat seit zwei Wochen kein Bild mehr geteilt. Haben die beiden etwas zu verheimlichen?

Miley und der "Tribute von Panem"- Schauspieler haben sich 2009 bei den Dreharbeiten zu dem Nicholas Sparks Film "Mit dir an meiner Seite" kennen und lieben gelernt. Seitdem waren sie zusammen, verlobt, haben Hunde adoptiert und sich getrennt, sind dann wieder zusammengekommen, haben sich wieder verlobt … Aber offiziell geheiratet haben die beiden bislang nicht.

Miley Cyrus und Liam Hemsworth trennten sich 2013. Foto: Dan Steinberg/Invision/AP

Miley Cyrus und Liam Hemsworth mit Hund. Foto: face to face