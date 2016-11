"Habe gehofft, die Ehe dauert bis ans Lebensende"

Wie ist jetzt der aktuelle Stand der Dinge? "Wir sind jetzt offiziell geschieden. Ich habe eine schöne Zeit mit der Cathy erlebt, aber im Alltag haben wir uns dann verloren - es hat einfach nicht funktioniert!", zieht er sein Resümee.

Cathy und Richard Lugner bei der Hochzeit im September 2012 Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Und weiter: "Ich habe ja wirklich geglaubt und gehofft, dass diese Ehe bis zu meinem Lebensende dauern und sie meine letzte Frau sein wird. Ich versuche jetzt alles zu vermeiden, was einen Rosenkrieg provozieren könnte. Deswegen habe ich auch ihre Bitte respektiert, nicht über Details zu sprechen."

Cathy Lugner und Richard Lugner Foto: Viennareport

Der Plan, gemeinsam mit ihr in den Weihnachtsurlaub nach Mexiko zufliegen, steht noch? Wie geht es jetzt weiter? "Diesen Urlaub hat die Cathy ausgesucht, also das Reiseziel. Ich werde nicht mitfliegen und lasse meinen Flug verfallen. Sie wird mit ihrer Tochter Leonie alleine fliegen am 25. Dezember!"

Cathy Lugner Foto: Viennareport

