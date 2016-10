Gwyneth Paltrow geht halb nackt einkaufen

Im Interview mit dem Magazin enthüllt die zweifache Mutter, dass sie sich wohler denn je in ihrer Haut fühlt. Und dass sie mehr denn je weiß, was sie will: "Wenn man all die Enttäuschungen und Niederschläge von vier Jahrzehnten nicht genutzt hat, um eine stärkere und ausdrucksvollere Person zu werden - dann kann man einem auch nicht mehr helfen."

Gwyneth Paltrow Foto: AP

Vor allem ihr Umgang mit den Medien habe sich im Laufe der Jahre verändert, gesteht sie: "Als ich am Anfang meiner Karriere war, wollte ich Ausgaben von alledem haben, was über mich innerhalb einer Woche geschrieben wurde. Zuerst waren es hauptsächlich gute Sachen, aber das hat sich langsam verändert. Ich habe schnell gelernt, dass das nicht gut für mich war, dass mir das nicht geholfen hat." Also habe sie angefangen, die Storys, die über sie geschrieben werden, zu ignorieren. Seitdem ginge es ihr besser, so Paltrow.

Dass die Oscargewinnerin sich traut, ihren Körper zu zeigen, findet sie selbst übrigens nicht besonders mutig. Zumindest nicht im Vergleich mit ihrer Tochter Apple. Über die 12- Jährige schwärmt die Promi- Mama: "Meine Tochter ist furchtlos. Ich muss sie nie dazu bringen, Risiken einzugehen. Sie versucht, sich immer zu puschen, um zu sehen, wie weit sie gehen kann. Ich folge ihrem Beispiel."