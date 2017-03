Gut getrickst! Das ist das Po- Geheimnis der Stars

Kylie Jenner überraschte vor wenigen Tagen auf Snapchat mit einem viel kleineren Hinterteil. Doch wie kann das sein, dass die Kurven der jüngsten Kardashian- Schwester plötzlich nicht mehr da sind? Offenbar hat die 19- Jährige in Sachen praller Kehrseite ein gut gehütetes Geheimnis: Wie "Bang Showbiz" berichtet, hilft die Reality- TV- Darstellerin mit sogenannten Butt- Pads oder auch Butt- Pants ihrer Figur auf die Sprünge.

Doch was sind Butt- Pads? Diese funktionieren wie die Schlankmacher Spanx, aber schummeln nichts weg, sondern ohne Besuch beim Beauty- Doc einfach was dazu. Mit Popo- Silikon- Polstern werden Kurven gezaubert, wo gar nicht so viele sind.

Kim Kardashian beteuerte im letzten Jahr vehement, keine Polster für ihre ausladendes Hinterteil zu brauchen. Bei ihr sei alles echt, so die Kurven- Queen im Interview mit US- Medien. Taylor Swift soll ebenfalls zu den Frauen gehören, die mithilfe der Polster nachhelfen. Allein Kristen Bell gab zu, auf dem roten Teppich bei den Golden Globes hintenrum geschummelt zu haben. In Asien dagegen liegt der Fokus derzeit vorn, denn dort gibt es mittlerweile sogar Einlagen für Fake- Camel- Toes. Ob dieser fragwürdige Trend den Popo- Hype bald ablösen wird, bleibt jedoch abzuwarten ...