G'schamig war gestern! Stars zeigen Spitzenwäsche

Schon im letzten Jahr ließ Kendall Jenner am Coachella- Festival ihre Nippelpiercings durch ihren durchsichtigen Spitzenbralette blitzen - und löste damit einen richtigen Hype um die verführerische Wäsche als Kleidungsstück für drüber aus. Und schaut man sich die aktuellen Promi- Looks an, erkennt man: Auch in dieser Saison ist noch lange nicht Schluss damit, die edlen Dessous nicht nur im Schlafzimmer zur Schau zu stellen.

Kendall Jenners Coachella-Look: Spitzen-BH und Brustnippelpiercing Foto: Viennareport

Khloe Kardashian macht es mit einem richtigen Wow- Auftritt vor: In einem feurig roten Kleid mit extratiefem Ausschnitt an Dekolleté und Bein legt die Schwester von Reality- Queen Kim mal eben den Blick auf ihre heißen Dessous frei. Ein knallig roter Spitzen- BH und ein extrakurzes Spitzenmieder verleihen dem Look das Prädikat superscharf!

Auch die Victoria's- Secret- Engerl sind - schon aus Berufs wegen - Fan von diesem Spitzentrend. Josephine Skriver etwa erschien nur im Spitzenbralette und mit lässig über die Schulter fallender Bomberjacke zur Jeans auf der Fashion Week in Paris und feierte im Spitzen- Body auf dem Coachella- Festival. Ebenso wie ihre Kolleginnen wie Elsa Hosk, Romee Strijd oder Alessandra Ambrosio, die fesche Wäsche zum coolen Festival- Outfit stylten.

Josephine Skriver im Bralette bei der Fashion Week in Paris Foto: News Pictures/face to face

Natürlich will auch Kim Kardashian bei diesem Trend mitmachen. Schon im Herbst trug die 36- Jährige daher einen Spitzenbody zur Adidas- Gedächtnis- Sporthose. Vielleicht nicht jedermanns Geschmack, aber das hat die Ehefrau von Rapper Kanye West ja noch nie gekümmert.