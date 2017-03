G'riss um Marina Hoermanseders Mode in Berlin

Ihre Lederriemen- Röcke zieren neuerdings auch Tausende Swarovskis Kristalle. Und alles was glitzert, gefällt natürlich auch It- Girls wie Ex- "Bachelor"- Kandidatin Angelina Heger, oder der Zweitplatzierten von "Germany’s Next Topmodel" 2015, Anuthida Ploypetch.

It-Girl Angelina Heger zeigte sich begeistert. Foto: API/Daniel Hinz

Beim Pop- up- Store- Opening im Frisiersalon von Promi- Liebling Shan Rahimkhan am Gendarmenmarkt der deutschen Hauptstadt konnte man nun Shoppen, bis der Arzt kommt.

Das G'riss um die "heiße Ware" war aber sowieso vorprogrammiert ...

Austro-Designerin Marina Hoermanseder mit ihrem Kaspar Kunz Foto: API/Daniel Hinz

Adabei Norman Schenz, Kronen Zeitung