"Grey's Anatomy"- Star outet sich als bisexuell

Die seit 2012 mit Ryan DeBolt verheiratete Schauspielerin ist so wie ihre Serienheldin auch in Realität bisexuell. Die 41- Jährige outete sich jetzt beim "True Colors Fund"- Treffen - einer Interessensgruppe für obdachlose Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transsexuelle.

Sara Ramirez Foto: Viennareport

Bei ihrer Rede verkündete Ramirez: "Ich bin so vieles in meinem Leben: weiblich, ethnisch gemischt, farbige Frau, bisexuell, mexikanisch- irische Amerikanerin, Einwanderin, aufgewachsen in einer sehr katholischen Familie."

10.10.2016, 11:08 AG/pfs, krone.at

Später bestätigte sie noch einmal auf Twitter mit dem Hashtag #bisexual, dass es kein Versprecher gewesen war.