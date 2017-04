"Grey's Anatomy"- Star lässt sich scheiden

Der aus der Fernsehserie "Grey's Anatomy" bekannte US- Schauspieler Jesse Williams lässt sich Medienberichten zufolge scheiden. Der 35- Jährige habe vor Gericht das gemeinsame Sorgerecht für die beiden Kinder im Alter von ein und drei Jahren beantragt, berichtete das Promi- Portal "TMZ.com" am Montag. Es beruft sich dabei auf Gerichtsdokumente.

Jackson Avery (Jesse Williams) und April Keptner (Sara Drew) mit ihrem Baby Foto: Viennareport

Williams und seine Frau Aryn Drakelee- Williams sind seit 2012 verheiratet. In der Krankenhausserie ist der Schauspieler seit 2009 in der Rolle des Arztes Dr. Jackson Avery zu sehen. Auch in der Serie lässt er sich nach langem hin und her und viel Drama von seiner Frau Dr. April Keptner (Sara Drew) scheiden, obwohl sie ein Baby miteinander haben.